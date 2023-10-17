Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.
Arda Güler Ancelotti ile görüştü! Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı...
Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir bonservisle transfer olan Arda Güler, şansız sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamadı. Yıldız ismin son olarak teknik direktör Ancelotti ile yaptığı görüşmenin ardından sahalara ne zaman döneceği de netlik kazandı. Arda bu görüşmeden sonra ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gözyaşlarını tutamadı. İşte son detaylar...
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central, Milli futbolcu Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile yaptığı konuşmanın ardından ailesine " Sanırım zamanı geldi. Bernabeu'da ilk maçıma çıkacağım, bu benim en büyük hayalim." ifadelerini kullandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.
DEFANSA CENTRAL'DE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ
Arda Güler'in iyileşme süreci devam ediyor ve asıl amaç Türk oyuncuyu nihayet sahada görmek. Son birkaç saat içinde Carlo Ancelotti ile bir görüşme yapıldı ve önemli bir rahatlama sağlandı.