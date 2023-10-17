Arda Güler Ancelotti ile görüştü! Yıldız isim gözyaşlarını tutamadı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bir bonservisle transfer olan Arda Güler, şansız sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamadı. Yıldız ismin son olarak teknik direktör Ancelotti ile yaptığı görüşmenin ardından sahalara ne zaman döneceği de netlik kazandı. Arda bu görüşmeden sonra ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gözyaşlarını tutamadı. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 10:48