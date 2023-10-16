Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin formasını terleten Arda Güler, geçen sezon sergilediği başarılı performansla futbolseverleri kendisine hayran bırakmıştı.
TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler o teklifi reddetmiş! Real Madrid'den önce...
Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olmadan önce o takımın teklifini reddetti. İşte haberin detayları...
Genç yetenek oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çekmişti.
Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu haline gelirken futbolcu yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutmuştu.