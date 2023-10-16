Bosna Hersek 0-5 Portekiz (MAÇ SONUCU-ÖZET) Portekiz şov yaptı!

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 5-0'lık sonuçla Portekiz oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek ile Portekiz kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 5-0'lık skorla konuk takım oldu. Portekiz'in gollerini 5 ile 20. dakikada Cristiano Ronaldo, 25. dakikada Bruno Fernandes, 32. dakikada Joao Cancelo ve 41. dakikada Joao Felix kaydetti.

Bu sonuçla Portekiz J Grubu'nda 24 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Bosna Hersek ise 9 puanla 5. sırada kaldı.

Bosna Hersek'te Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic oyuna 46. dakikada dahil oldu. Fenerbahçeli Edin Dzeko ise 90 dakika sahada kaldı.