EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek ile Portekiz kozlarını paylaştı.
Maçta kazanan taraf 5-0'lık skorla konuk takım oldu. Portekiz'in gollerini 5 ile 20. dakikada Cristiano Ronaldo, 25. dakikada Bruno Fernandes, 32. dakikada Joao Cancelo ve 41. dakikada Joao Felix kaydetti.
Bu sonuçla Portekiz J Grubu'nda 24 puana ulaştı ve liderliğini korudu. Bosna Hersek ise 9 puanla 5. sırada kaldı.
Bosna Hersek'te Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic oyuna 46. dakikada dahil oldu. Fenerbahçeli Edin Dzeko ise 90 dakika sahada kaldı.