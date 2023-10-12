Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya sahasında Uruguay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kolombiya - Uruguay maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Uruguay maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman?

KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA? KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇ NE ZAMAN?

Kolombiya - Uruguay maçı12 Ekim Çarşamba günü saat 23:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.