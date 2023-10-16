EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Hollanda deplasmanda Yunanistan'ı 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma adına kritik müsabakayı Hollanda 1-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 90. dakika penaltıdan Virgil van Dijk kaydetti. Maçta 28. dakikada eski Beşiktaşlı Wout Weghorst penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Yunanistan'da Anastasios Bakasetas 60. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılma adına önemli bir galibiyet elde eden Hollanda 12 puana yükseldi. Yunanistan ise maç fazlasıyla 12 puanda kaldı.

Hollanda grupta İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile karşılaşacak. Avantajı kaybeden Yunanistan ise Fransa deplasmanına çıkacak.