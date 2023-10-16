Azerbaycan 0-1 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya, deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantiledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.10.2023- 21:09
Zorlu mücadeleyi konuk Avusturya 1-0 kazandı. Avusturya'nın golünü 48. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer kaydetti.
Avusturya'da Guido Burgstaller, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Avusturya, Almanya'da gerçekleşecek olan şampiyonaya katılmayı garantiledi.