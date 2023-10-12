Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakaları ile devam ediyor. Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaşacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin detayları araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur maçları futbolseverler tarafından keyifle takip ediliyor. Adıyaman FK ve Bornova 1877 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Adıyaman FK - Bornova 1877 MAÇI CANLI İZLE