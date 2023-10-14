Arsenal'in tecrübeli isimlerinden Mohamed Elneny, kendi kulübünü kurdu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Elneny, 5-16 yaş arası çocukları geleceğe hazırlamak amacıyla Elneny FC'yi kurdu.

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Mohamed Elneny, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Mısırlı futbolcu, 5-16 yaş arası çocukları profesyonel futbola hazırlayacak bir akademi kurdu ve adını da Elneny FC koydu.

Açıklamalarda bulunan Elneny, "Amacım, küçük oyuncuların hayalini gerçekleştirmesini sağlamak ve onların performansını yüksek seviyeye çıkarmak için yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Mohamed Elneny, UEFA'nın aktif olarak antrenör kurslarına da katılıyor. Mısırlı yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.