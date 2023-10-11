Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sarıyer ve Karabük İdmanyurdu kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Sarıyer ile Karabük İdmanyurdu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER - KARABÜK İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.