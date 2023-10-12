Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakaları ile devam ediyor. Sivas Belediyespor ile 23 Elazığ FK kozlarını paylaşacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin detayları araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur maçları futbolseverler tarafından keyifle takip ediliyor. Sivas Belediyespor ve 23 Elazığ FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVAS BELEDİYESPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 14:30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK MAÇI CANLI İZLE