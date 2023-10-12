Karşıyaka - Bigaspor MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakaları ile devam ediyor. Karşıyaka ile Bigaspor kozlarını paylaşacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin detayları araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Karşıyaka - Bigaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. tur maçları futbolseverler tarafından keyifle takip ediliyor. Karşıyaka ile Bigaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka - Bigaspor maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 19:00'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Karşıyaka - Bigaspor FK MAÇI CANLI İZLE