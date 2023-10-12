2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Takım'ın rakipleri Letonya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve grupta ilk puanlarını aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. hafta maçında Letonya ile Ermenistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Letonya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Janis Ikaunieks ve 68'de Daniels Balodis kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 53. dakikada Marcis Oss, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Letonya ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. 3 maçtır galip gelemeyen Ermenistan ise 7 puanda kaldı.

Grubun 7. maçında Letonya 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak. Ermenistan ise 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galler'i ağırlayacak.