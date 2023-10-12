La Liga devi Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle formasına kavuşamayan Arda Güler, eflatun-beyazlı takımla idmanlarını sürdürüyor. İspanyol temsilcisinden de genç yıldızla ilgili bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı iki şanssız sakatlık sonrası henüz formasına kavuşamayan Arda Güler, sahalara dönüş hazırlığında...

Milli arada kulübünde kalan genç oyuncu, Real Madrid'de antrenmanlarına devam ediyor. Eflatun-beyazlı kulüp de Arda Güler ve Ferland Mendy'nin idmanda çekilmiş bir karesini paylaştı. Bu gönderi, çok sayıda etkileşim aldı.