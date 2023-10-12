Sezon başında İtalya Serie A ekibi Inter'den, İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'a 52.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Andre Onana, Kırmızı Şeytanlar'da yediği hatalı gollerle damga vurdu. Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Kamerunlu file bekçisi bu konuda kararını verdi. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda Kamerun teknik direktörü Rigobert Song ile sorun yaşayan Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası ile birlikte yeniden milli takıma dönmesi bekleniyordu.

Kamerunlu kalecinin sürpriz bir kararla turnuvaya katılmak istemediği belirtildi.

ONANA, MANCHESTER'DA KALACAK

İspanyol basınından ESPN'in haberine göre; Onana, performansını yeniden üst seviyeye çıkarabilmek için turnuvaya katılmayarak Manchester'da kalmaya devam edecek.

Takımdaki yerini kaptırmak istemeyen kalecinin, çalışmalarına devam edeceği ve Manchester United ile sahaya çıkmaya devam etmek istediği belirtildi.

27 yaşındaki kalecinin gitmek istememe sebepleri arasında Song ile yaşadığı sorunun sürmesinin de etkili olabileceği yazıldı. Bu durum yaşanırsa forma fırsatı bekleyen Altay Bayındır için de kötü haber anlamına gelebilir.

11 MAÇTA 19 GOL YEDİ

Bu sezon Manchester kalesini 11 karşılaşmada koruyan Onana, kalesinde 19 gol görürken kalesini sadece 3 maçta gole kapadı. 27 yaşındaki file bekçisinin 2028 yılına dek İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.