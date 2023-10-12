EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda sahasında Fransa'yı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Fransa maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.