UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:
UEFA, mevcut güvenlik durumu sebebiyle önümüzdeki birkaç haftalık süreçte İsrail'de oynanacak bütün karşılaşmaları erteleme kararı almıştır.
Ertelenen maçlar:
Euro 2024 Eleme maçı
12 Kasım: İsrail - İsviçre
UEFA 2025 Avrupa U-21 Şampiyonası
12 Kasım: İsrail - Estonya
17 Kasım: İsrail - Almanya
UEFA 2024 Avrupa U-17 Şampiyonası
11 Kasım - 17 Kasım: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in yer aldığı mini turnuva
UEFA, Kosova - İsrail arasında yapılacak Euro 2024 eleme maçının planlanan 15 Kasım tarihinde oynanması veya ertelenmesi yönündeki kararını vermek için birkaç gün daha bekleyecektir.
UEFA ayrıca, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek ve yaşananlardan etkilenen bütün takımlarla gelecek fikstürde potansiyel değişiklikler yapılmadan önce temasa geçecektir.