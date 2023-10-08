Arsenal 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET
Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal evinde Manchester City'i konuk etti. Usta-çırak karşılaşmasında bu defa Arteta'nın takımı Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 20:30
Arteta'nın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti.
Arsenal'ın galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.