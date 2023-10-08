Haberler Futbol Haberleri Arsenal 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET

Arsenal 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal evinde Manchester City'i konuk etti. Usta-çırak karşılaşmasında bu defa Arteta'nın takımı Arsenal sahadan 1-0 galip ayrıldı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 20:30









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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.



Arteta'nın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup etti.



Arsenal'ın galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.