Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Deportivo Alaves sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Deportivo Alaves ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Deportivo Alaves - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Real Betis maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.