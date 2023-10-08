Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Granada sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Granada ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Granada - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Barcelona maçı 8 Ekim Pazar günü saat 22:00'de başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.