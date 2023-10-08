Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Celta Vigo sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Celta Vigo ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Celta Vigo - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Getafe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.