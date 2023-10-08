Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in İspanya'da kazandığı yıllık ücret ortaya çıktı.
Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret belli oldu! Herkes şaştı kaldı...
Sezon başında Fenerbahçe'den, dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Genç yıldızın, İspanyol devinden kazandığı yıllık ücret belli olurken aldığı rakama herkes şaştı kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
REKOR BONSEVİSLE GİTTİ
Bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.
BRÜT MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre, İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı.