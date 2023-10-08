Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret belli oldu! Herkes şaştı kaldı...

Sezon başında Fenerbahçe'den, dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Genç yıldızın, İspanyol devinden kazandığı yıllık ücret belli olurken aldığı rakama herkes şaştı kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 14:32