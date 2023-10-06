Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Mönchengladbach sahasında Mainz'i konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki; Mönchengladbach - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 11:32