Yaz transfer döneminde 20+10 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıklar sebebiyle İspanya kariyerine bir türlü başlayamadı.
TRANSFER HABERİ - Arda Güler için flaş iddia! Devre arasında...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den rekor bir satışla Real Madrid'e giden Arda Güler'in yakasını bir türlü şansızlıklar bırakmıyor. Genç yıldızın son olarak 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. İspanyol basınından ise flaş bir Arda Güler iddiası ortaya atıldı.
Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve dizinen ameliyat olan Arda Güler, yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
Geçen hafta oynanan Las Palmas maçının kadrosunda olması beklenen milli yıldız, maçtan 1 gün önce yeniden sakatlanmıştı.