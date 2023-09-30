Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Rayo Vallecano sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Rayo Vallecano ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Rayo Vallecano - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Mallorca maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.