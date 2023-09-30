Getafe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Getafe sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Getafe ile Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Getafe ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Getafe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Villarreal maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.