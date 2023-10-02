Manchester United Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag konuştu: Altay Bayındır...
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Hag'ın sözleri...
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Yayın Tarihi: 02.10.2023- 15:09
İŞTE HAG'IN SÖZLERİ:
"KALİTELERİNİ BİLİYORUZ"
Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" sözlerini kullandı.
Erik ten Hag, düşük performans gösteren bazı oyuncuların sorulması üzerine, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Çünkü bu inişler-çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Şimdi mesele karakter, ne göstermeniz gerektiği ve bu durumdan nasıl çıkacağınız. Pek çok olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken şeyler de var" diye konuştu.
Altay Bayındır antrenmanlarda çok iyi bir izlenim bıraktı. Gerçekten gelişiyor, bu yüzden Altay'dan gerçekten çok memnunuz. Zamanı geldiğinde gerekli şansı alacak
"ŞU ANDA GOL ATAMIYOR"
53 yaşındaki teknik adam, hücum oyuncuları Marcus Rashford'un formu için, "Gerçek şu ki şu anda gol atamıyor. Ama Brighton maçında olduğu gibi iyi bir noktada 5-6 pozisyon yakaladığı anlar oldu. Eğer çok çalışır, doğru odaklanır ve etrafındaki arkadaşları da ona doğru hareket etmesi konusunda yardımcı olursa, o zaman gol gelecektir. Her maçta gol atabilecek bir oyuncu. Doğru noktalara geldiğinde gol atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Manchester United, 3 Ekim salı günü TSİ 22.00'de sahasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.