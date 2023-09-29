İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım da çıkışını sürdürme peşinde... Peki; Barcelona-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak maç, 29 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.