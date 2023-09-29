İngiltere'de 21 yaş altı takımları için düzenlenen Premier Lig Kupası heyecanı devam ediyor. Swansea City U21 ile Hull City U21 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Swansea City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Swansea City - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de 21 yaş altı takımları için düzenlenen Premier Lig Kupası heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda Swansea City ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Swansea City - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SWANSEA CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Swansea City - Hull City maçı 29 Eylül Cuma günü saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..