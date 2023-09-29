Hoffenheim - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga 6. hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hoffenheim ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç, 29 Eylül Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4, ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.