Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hoffenheim sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Hoffenheim-Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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Almanya Bundesliga 6. hafta karşılaşmasında Hoffenheim ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç, 29 Eylül Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4, ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.