Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Tai - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai - Al Nassr 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Wehda - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WEHDA - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wehda - Abha maçı 29 Eylül Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL TAI - AL NASSR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE