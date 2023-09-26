Sevilla - Almeria maçı ne zaman? Saat kaçta? Sevilla - Almeria maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Sevilla ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 11:30