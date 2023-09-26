İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus sahasında Lecce ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıkış yakalamak isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Juventus-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı başlıyor... Juventus sahasında Lecce ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus ile Lecce arasında oynanacak maç, 26 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.