Mallorca Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 7. haftasında Mallorca, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Mallorca - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgiler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 11:30
İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. hafta maçında Mallorca ile Barcelona kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Mallorca, topladığı 5 puanla 16. sırada bulunuyor. 16 puan toplayan Barcelona ise zirvede yer alıyor.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 7. haftasında oynanancak Mallorca - Barcelona maçı 26 Eylül Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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