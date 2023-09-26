Mallorca Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 7. haftasında Mallorca, evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Mallorca - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 11:30