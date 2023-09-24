İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 8-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 8-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri Sean Longstaff, Dan Burn, Sven Botman, Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almiron, Bruno Guimaraes ve Alexander Isak kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle United üst üste 2. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi. Sheffield ise 1 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Sheffield United deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Newcastle United ise Burnley'i ağırlayacak.