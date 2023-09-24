Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Tottenham karşılaştı. Dev maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Arsenal, 26. dakikada Romero'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham, 42. dakikada Son Heung-Min'in golüyle eşitliği sağladı ve iki takım soyunma odasına beraberlikle gitti.

50. dakikada maçın hakemi Robert Jones, Arsenal lehine penaltı kararı verdi. Topun Romero'nun eline çarptığına hükmeden hakem, penaltı noktasını gösterdi ama Tottenhamlı oyuncular bu karara uzun süre itiraz etti. VAR onayının ardından 54. dakikada Bukayo Saka penaltıyı kullandı ve takımını tekrar öne geçirdi.

Bu golden saniyeler sonra Tottenham'da James Maddison, Arsenal savunmasından kaptığı topla direkt rakip kaleye hücum etti ve müsait pozisyondaki Son Heung-Min'e golü attırdı. 55. dakikada skora tekrar denge geldi.

Premier Lig tarihinde ilk kez Kuzey Londra derbisine her iki takım da namağlup çıktı ve maç sonunda namağlup ünvanlarını korudu. Bu maçın ardından her iki takım da 14'er puana yükseldi.