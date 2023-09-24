İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Liverpool ile West Ham United kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah (p), Darwin Nunez ve Diogo Jota kaydetti. West Ham'ın tek golü ise Jarrod Bowen'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool 16 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan West Ham ise 10 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. West Ham ise sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.