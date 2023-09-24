İspanya Ligi'nin 6'ncı hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Metropolitano'da Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi, derbiyi 4'üncü ve 46'ncı dakikalarda Alvaro Morata ile 18'inci dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 3-1 kazanarak ezeli rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı. Real Madrid'in maçtaki tek golü ise 35'inci dakikada Toni Kroos'tan geldi. Ev sahibi takım puanını 10'a çıkarırken, konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler hazır olmadığı için, Atletico Madrid'de ise Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.