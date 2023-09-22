Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Monaco sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki; Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı başlıyor... Lider Monaco sahasında Nice'le kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco-Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco ile Nice arasında oynanacak maç, 22 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.