İspanya La Liga'nın 6. haftasında Alaves sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Alaves-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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İspanya LaLiga 6. hafta maçında Deportivo Alaves ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.