İtalya Serie A'nın 5. haftasında Salernitana sahasında Frosinone ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Salernitana-Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

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İtalya Serie A 5. hafta maçında Salernitana ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SALERNITANA - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Frosinone maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.