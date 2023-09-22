Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart sahasında Darmstadt ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Stuttgart-Darmstadt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Stuttgart- Darmstadt 98 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Almanya Bundesliga 5. Hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Darmstadt 98 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart - Darmstadt 98 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STUTTGART - DARMSTADT 98 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Darmstadt 98 maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4, ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.