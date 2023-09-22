Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Go Ahead Eagles sahasında Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçını canlı izlemek için tıklayın

Hollanda Eredivisie'de heyecan devam ediyor. Go Ahead Eagles ile Fortuna Sittard 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GO AHEAD EAGLES - FORTUNA SITTARD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.