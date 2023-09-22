Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçını canlı izlemek için tıklayın
Hollanda Eredivisie'de heyecan devam ediyor. Go Ahead Eagles ile Fortuna Sittard 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GO AHEAD EAGLES - FORTUNA SITTARD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.