İtalya Serie A'nın 5. haftasında Lecce sahasında Genoa ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Lecce-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Lecce - Genoa maçını canlı izlemek için tıklayın

İtalya Seri A 5. hafta karşılaşmaları başlıyor. Lecce ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LECCE - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Genoa maçı 22 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.