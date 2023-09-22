Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Famalicao sahasında Arouca ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Famalicao-Arouca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Famalicao - Arouca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Famalicao ile Arouca 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Famalicao - Arouca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAMALICAO - AROUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Famalicao - Arouca maçı 22 Eylül Cuma günü saat 21:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.