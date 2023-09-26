Ancelotti açıkladı! Arda Güler'in sahalara dönüş zamanı...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz sakatlık yaşamıştı. Genç oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Yıldız futbolcunun dönüşü için eflatun-beyazlıların Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarih verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2023- 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 15:32