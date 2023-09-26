Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Arda Güler, bu sezon başında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
Ancelotti açıkladı! Arda Güler'in sahalara dönüş zamanı...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz sakatlık yaşamıştı. Genç oyuncunun sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Yıldız futbolcunun dönüşü için eflatun-beyazlıların Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarih verdi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.09.2023- 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023- 15:32
Fenerbahçe'nin altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Arda Güler, bu sezon başında Real Madrid'in yolunu tutmuştu.
18 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle henüz süre alamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde sakatlığını tamamen atlatan genç yıldız, Real Madrid'le idmanlara başladı.