Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lugano sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 09:40