Legia Varşova - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Legia Varşova - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Legia Varşova sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Legia Varşova - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023- 09:40