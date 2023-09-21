Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 08:52