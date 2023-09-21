Kopenhag'ın yıldız kalecisi Polonyalı futbolcu Kamil Grabara'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Kamil Grabara ile ilgili araştırma yapanlar, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Dünya futbolunda adı birçok kez duyulan isimlerden biri olan Kamil Grabara'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Polonyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kamil Grabara kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KAMIL GRABARA KİMDİR?

Kamil Grabara, Kopenhag takımında kaleci mevkinde forma giyen Kamil Grabara, 08 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 195 cm boyunda ve 75 kilo olan Kamil Grabara, sağ ayağını kullanmaktadır. Piyasa değeri 9 milyon Euro'dur. Liverpool altyapısından çıkan yıldız futbolcu Aarhus, Huddersfield, Kopenhag takımlarında forma giymiştir.