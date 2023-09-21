Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in, Manchester United'a neden transfer olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İngiliz santrfor Harry Kane önümüzdeki yaz Manchester United'a serbest bir oyuncu olarak imza atmak istiyordu ancak bazı problemlerden dolayı Bayern Münih'e gitti.

Daily Mail'in haberine göre, Harry Kane transferinin garanti edilmesi halinde Manchester United için bir yıl daha Tottenham'da beklemeye hazırdı. Böylece Kırmızı Şeytanlara serbest bir oyuncu olarak imza atabilecekti. Fakat Manchester United'ın kendisine açık bir kapı bırakacağından emin olamayınca Bayern Münih, Harry Kane yarışında öne geçti ve İngiliz golcü, Almanya'nın yolunu tuttu.